Секс-шоп LIXN

Вам нравится жить полной жизнью? Для того, чтобы сделать свою жизнь максимально насыщенной — не стоит упускать из вида «постельный вопрос». Ведь если задуматься, то все в жизни построено на удовлетворенности или же на неудовлетворенности.

Если вы чувствуете, что все валится из рук, а повседневность затянула в рутинное болото, то не спешите записываться к психологу и покупать антидепрессанты. Есть еще одно «неформальное» средство — заглянуть в секс-шоп.

Интернет-магазин «LIXN» доставляет удовольствие во все уголки России. Тот, кто заходит к нам однажды — гарантированно становится постоянным клиентом. Не отказывайте себе в удовольствии.

Ассортимент

В каталоге секс-шопа содержится огромное количество товаров:

Для женщин. В разделе представлены различные модели фаллоимитаторов, вибраторов, клиторальных и анальных стимуляторов, вагинальных шариков.

Для мужчин. Здесь содержится информация о классических и новых моделях мастурбаторов, насадок и удлинителей, эрекционных колец, вакуумных помп и массажеров простаты.

Для двоих. В разделе секс-шопа представлены мужские и женские страпоны с ремнями и без них, фаллопротезы, всевозможные насадки и эротические трусики.

Одежда. В раздел вошли ролевые костюмы, боди и комбинезоны, грации и корсеты, комплекты эротического белья и бикини, чулки и колготки.

BDSM. Любители жесткого секса, подчинения и доминирования могут оформить онлайн -покупку наручников, ошейников, масок, кляпов, кнутов, хлыстов, плеток. Здесь же есть украшения из кожи, металла, латекса.

Лубриканты. Раздел секс-шопа собрал популярнейшие у клиентовтовары для яркого интима без травм. В эту категорию вошли возбуждающие гели, интимные смазки на водной и силиконовой основе, пролонгаторы.

Для секса. Раздел наполнен всевозможными приспособлениями для эротических игр. Это специальная мебель, в том числе качели и т.д.

Феромоны. Специализированные пахучие составы с феромонами, а также концентраты оказывают возбуждающее действие на окружающих.

Мелочи. Секс-шоп предлагает приятные дополнения к эротической игре в виде массажных масел и свечек, специального питания и аксессуаров, средств по уходу за телом и интимной гигиены. Раскрепощенных клиентов заинтересуют секс-сувениры.

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