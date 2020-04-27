Секс-шоп LIXN

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Лучшие предложения
Ажурный комплект: пояс с чулкодержателями и трусики-стринг
Ажурный комплект: пояс с чулкодержателями и трусики-стринг
В наличии: 56 шт.
1 581 Р
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Серебристо-черные зажимы на соски с декором из цепочки
Серебристо-черные зажимы на соски с декором из цепочки
В наличии: 10 шт.
467 Р
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Вакуумный массажёр для груди розового цвета
Вакуумный массажёр для груди розового цвета
В наличии: 98 шт.
504 Р
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Фаллоимитатор гелевый для анально-вагинальной стимуляции - 17 см.
Фаллоимитатор гелевый для анально-вагинальной стимуляции - 17 см.
В наличии: 4 шт.
1 197 Р
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Супер-мастурбатор с поступательными движениями
Супер-мастурбатор с поступательными движениями
В наличии: 7 шт.
5 030 Р
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Вагинальные шарики со смещенным центром тяжести SOFT LATEX VIBRATONE BALL
Вагинальные шарики со смещенным центром тяжести SOFT LATEX VIBRATONE BALL
В наличии: 3 шт.
516 Р
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Набор из двух черных силиконовых колец разного диаметра SILICONE COCK RING SET
Набор из двух черных силиконовых колец разного диаметра SILICONE COCK RING SET
В наличии: 34 шт.
576 Р
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Универсальная анальная пробка-расширитель FANNY HILLS BLACK BUTT PLUG
Универсальная анальная пробка-расширитель FANNY HILLS BLACK BUTT PLUG
В наличии: 4 шт.
2 797 Р
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Тонкий уретральный стимулятор - 12 см.
Тонкий уретральный стимулятор - 12 см.
В наличии: 11 шт.
368 Р
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Фиолетовая насадка на пенис Rings Armour
Фиолетовая насадка на пенис Rings Armour
В наличии: 643 шт.
292 Р
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Новинки
Красная силиконовая анальная пробка с розовым стразом-сердцем - 8 см.
Красная силиконовая анальная пробка с розовым стразом-сердцем - 8 см.
В наличии: 2 шт.
848 Р
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Розовая силиконовая пробка с красным кристаллом-сердцем - 8,5 см.
Розовая силиконовая пробка с красным кристаллом-сердцем - 8,5 см.
В наличии: 2 шт.
1 087 Р
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Серебристая коническая анальная пробка-ёлочка с зеленым кристаллом - 11 см.
Серебристая коническая анальная пробка-ёлочка с зеленым кристаллом - 11 см.
В наличии: 2 шт.
1 243 Р
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Серебристая анальная втулка с клевером из прозрачных кристаллов - 6,5 см.
Серебристая анальная втулка с клевером из прозрачных кристаллов - 6,5 см.
В наличии: 2 шт.
1 319 Р
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Оригинальные кружевные трусики-стринги со стреп-лентами
Оригинальные кружевные трусики-стринги со стреп-лентами
В наличии: 5 шт.
645 Р
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Серебристая коническая анальная пробка-ёлочка с синим кристаллом - 11 см.
Серебристая коническая анальная пробка-ёлочка с синим кристаллом - 11 см.
В наличии: 2 шт.
1 243 Р
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Мятный миниатюрный вибромассажер Edward с усиками - 14,5 см.
Мятный миниатюрный вибромассажер Edward с усиками - 14,5 см.
В наличии: 5 шт.
1 289 Р
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Красная силиконовая анальная пробка с нежно-розовым стразом-сердцем - 8 см.
Красная силиконовая анальная пробка с нежно-розовым стразом-сердцем - 8 см.
В наличии: 2 шт.
848 Р
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Фиолетовая силиконовая анальная пробка с красным стразом-сердцем - 10,5 см.
Фиолетовая силиконовая анальная пробка с красным стразом-сердцем - 10,5 см.
В наличии: 2 шт.
1 372 Р
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Красная силиконовая анальная пробка с фиолетовым стразом-сердцем - 8 см.
Красная силиконовая анальная пробка с фиолетовым стразом-сердцем - 8 см.
В наличии: 1 шт.
848 Р
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Вибраторы
Вибраторы
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Анальные игрушки
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Белый поводок на пенис с двумя ремешками
Белый поводок на пенис с двумя ремешками
В наличии: 1 шт.
614 Р
307 Р
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-50%
Розовая гелевая насадка с отростком для клиторальной стимуляции - 13 см.
Розовая гелевая насадка с отростком для клиторальной стимуляции - 13 см.
В наличии: 5 шт.
488 Р
244 Р
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-50%
Розовая гелевая насадка с клиторальным отростком - 13,5 см.
Розовая гелевая насадка с клиторальным отростком - 13,5 см.
В наличии: 8 шт.
488 Р
244 Р
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-50%
Гелевая насадка для страпона Harness - 17,8 см.
Гелевая насадка для страпона Harness - 17,8 см.
В наличии: 12 шт.
551 Р
276 Р
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-50%
Мужские трусы-танга из микрофибры
Мужские трусы-танга из микрофибры
В наличии: 1 шт.
611 Р
306 Р
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-50%
Чёрные пэстис Stars в форме звезд
Чёрные пэстис Stars в форме звезд
В наличии: 3 шт.
488 Р
244 Р
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-50%
Сувенирный фартук "Останься после уроков"
Сувенирный фартук "Останься после уроков"
В наличии: 6 шт.
583 Р
292 Р
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-50%
Сувенирный латексный презерватив "Козерог"
Сувенирный латексный презерватив "Козерог"
В наличии: 5 шт.
476 Р
238 Р
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-50%
Сувенирный латексный презерватив "Фруктовое ассорти"
Сувенирный латексный презерватив "Фруктовое ассорти"
В наличии: 2 шт.
408 Р
204 Р
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-50%
Накладные черные ресницы с перышками Flirty Feathers
Накладные черные ресницы с перышками Flirty Feathers
В наличии: 1 шт.
398 Р
199 Р
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Духи с феромонами
Духи с феромонами
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Лубриканты
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Эротический блогВсе статьи
Какие ошибки в свинге совершают новички: краткая инструкция27 апреля 2020
Какие ошибки в свинге совершают новички: краткая инструкция
Вхождение в мир свинга может сопровождаться некоторыми ошибками, но не обязательно это будет...
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Долгая прелюдия — вот то, чего хотят женщины26 апреля 2020
Долгая прелюдия — вот то, чего хотят женщины
Большинство женщин, независимо от возраста и сексуальных предпочтений, сходятся во мнении, что...
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Ещё о пользе эротического массажа24 апреля 2020
Ещё о пользе эротического массажа
Эротический массаж дарит расслабление, с которым мало что может сравниться. Техники, которые...
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Секс-шоп LIXN

Вам нравится жить полной жизнью? Для того, чтобы сделать свою жизнь максимально насыщенной — не стоит упускать из вида «постельный вопрос». Ведь если задуматься, то все в жизни построено на удовлетворенности или же на неудовлетворенности.

Если вы чувствуете, что все валится из рук, а повседневность затянула в рутинное болото, то не спешите записываться к психологу и покупать антидепрессанты. Есть еще одно «неформальное» средство — заглянуть в секс-шоп.

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Ассортимент

Секс-игрушкиВ каталоге секс-шопа содержится огромное количество товаров:

  • Для женщин. В разделе представлены различные модели фаллоимитаторов, вибраторов, клиторальных и анальных стимуляторов, вагинальных шариков.
  • Для мужчин. Здесь содержится информация о классических и новых моделях мастурбаторов, насадок и удлинителей, эрекционных колец, вакуумных помп и массажеров простаты.
  • Для двоих. В разделе секс-шопа представлены мужские и женские страпоны с ремнями и без них, фаллопротезы, всевозможные насадки и эротические трусики.
  • Одежда. В раздел вошли ролевые костюмы, боди и комбинезоны, грации и корсеты, комплекты эротического белья и бикини, чулки и колготки.
  • BDSM. Любители жесткого секса, подчинения и доминирования могут оформить онлайн -покупку наручников, ошейников, масок, кляпов, кнутов, хлыстов, плеток. Здесь же есть украшения из кожи, металла, латекса.
  • Лубриканты. Раздел секс-шопа собрал популярнейшие у клиентовтовары для яркого интима без травм. В эту категорию вошли возбуждающие гели, интимные смазки на водной и силиконовой основе, пролонгаторы.
  • Для секса. Раздел наполнен всевозможными приспособлениями для эротических игр. Это специальная мебель, в том числе качели и т.д.
  • Феромоны. Специализированные пахучие составы с феромонами, а также концентраты оказывают возбуждающее действие на окружающих.
  • Мелочи. Секс-шоп предлагает приятные дополнения к эротической игре в виде массажных масел и свечек, специального питания и аксессуаров, средств по уходу за телом и интимной гигиены. Раскрепощенных клиентов заинтересуют секс-сувениры.

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Корсеты и грацииКорсеты и грации
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